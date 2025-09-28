Кросби о прощальном матче Флери: «Нужно отдать должное фанатам «Питтсбурга», прием был просто невероятный. И он его полностью заслужил»
Сидни Кросби высказался о прощальном матче Марка-Андре Флери за «Питтсбург».
40-летний вратарь, объявивший о завершении карьеры, ранее заключил пробный контракт с «Пингвинс».
Он сыграл свой прощальный матч за клуб, в составе которого провел большую часть карьеры в НХЛ (с 2003 по 2017 год).
Трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе пенсильванцев вышел на третий период выставочного матча с «Коламбусом» (4:1), заменив Сергея Мурашова. За 20 минут на льду канадец отразил все 8 бросков по своим воротам.
Его признали первой звездой встречи. Болельщики «Питтсбурга» устроили ему овацию.
«Прием был просто невероятный. И он его полностью заслужил.
Нужно отдать должное нашим фанатам за то, что сегодня они пришли на матч и поддержали его», – сказал капитан «Пингвинс».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт «Питтсбурга»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости