Калинюк о дебюте за «Салават»: «Атмосфера в Уфе очень классная, коллектив здорово принял меня. Нужно еще ко многому привыкнуть в игре команды»

Уайатт Калинюк поделился эмоциями от дебюта за «Салават Юлаев».

28-летний канадский защитник перешел в уфимский клуб из «Ак Барса» в рамках обмена с участием форварда Саши Хмелевски.

Он впервые сыграл за новую команду в матче FONBET КХЛ с «Авангардом » (2:5).

– Дебютная игра за «Салават Юлаев». Какие первые впечатления от пребывания в Уфе?

– Атмосфера очень классная, коллектив здорово принял меня. Что касается матча, соперник очень здорово действовал, старался часто прессинговать нас в защите, это оказывало влияние на игру. Мне еще нужно ко многому привыкнуть в игре команды, поэтому это займет какое-то время.

– Насколько система игры «Салавата Юлаева» отличается от игры «Ак Барса»?

– Я бы сказал, что есть небольшие отличия, но чего-то глобального не выделил бы.

– Какую установку давал Виктор Козлов на эту игру лично для вас?

– Мы поговорили с главным тренером, ключевое: он объяснил, какую систему команда использует. Очень много информации, которую нужно с первого раза запомнить. Какой-то конкретной установки не было, – сказал Калинюк .