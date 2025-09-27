Ларионов о 4:2 с «Сочи»: «У СКА был план играть первым номером, с контролем шайбы, ребята выполнили. Качество льда оставляло желать лучшего»

Игорь Ларионов прокомментировал победу СКА над «Сочи» в Fonbet КХЛ.

Петербургский клуб победил в выездном матче со счетом 4:2.

– Хочу поздравить команду – ребят, коллектив – и наших болельщиков с победой. Непростой соперник, непростой город, иногда качество льда оставляло желать лучшего, но это часть игры, того процесса, который мы ведем. Но, тем не менее – с хорошей игрой, с двумя очками, а соперника – с хорошей концовкой.

– Насколько ожидали от «Сочи», что они не сдадутся в третьем периоде и будут продолжать атаки?

– Всегда хочется относиться с уважением к сопернику, потому что команда не то чтобы новая, но сформированная. У них неплохой коллектив, от которого при любом халатном отношении можно получить гол в свои ворота, потерять драгоценные очки.

Мы на эту игру шли с планом играть первым номером, с контролем шайбы, чтобы все было в порядке с дисциплиной. Ребята это выполнили, забили хорошие голы в равных составах и в большинстве, но в концовке немного дали сопернику почувствовать шайбу. Но в итоге 4:2 – победа, поэтому двигаемся дальше, – сказал главный тренер СКА .