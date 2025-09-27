1

СКА выиграл 5 из 6 последних матчей. Команда Ларионова – 4-я на Западе

СКА выиграл 5 из 6 последних матчей Fonbet Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Игоря Ларионова одержала победу над «Сочи» (4:2) в выездной игре. 

Таким образом, у СКА 5 побед в 6 последних матчах, на этом отрезке проиграли только «Авангарду» (2:4). Петербургский клуб занимает 4-е место в таблице Западной конференции, набрав 11 очков в 8 матчах. 

«Сочи» потерпел 5-е поражение в 8 матчах сезона. Команда Владимира Крикунова – предпоследняя на Западе с 7 баллами. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
