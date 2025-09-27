Форвард «Трактора» Рыков о Гру: «Может такие слова сказать, после которых я не могу уснуть. Он умеет залезть в голову и замотивировать»

Александр Рыков заявил, что иногда не может уснуть после слов Бенуа Гру.

В текущем сезоне 20-летний нападающий провел 9 матчей в FONBET чемпионате КХЛ и набрал 2 (1+1) очка при среднем игровом времени 10:57.

– Бенуа Гру – первый тренер-психолог в вашей карьере?

– Да, и где-то это даже непривычно. Порой он может сказать такие слова, после которых я не могу уснуть: настолько он умеет залезть в голову и замотивировать. Здорово, что Гру проводит со мной много бесед. Значит, я ему не безразличен, как игрок.

– Как хоккей «Трактора» изменился с приходом Гру?

– Мы стали быстрее, у нас все вперед, на ворота. Во время атаки двое набегают на ворота, а третий уже решает: бросить самому или отдать защитнику.

Тренеры заставляют нападающих активно идти в прессинг и закрывать вратаря соперника, а защитников – быстрее начинать атаку и больше бросать, – сказал форвард «Трактора » Александр Рыков .

