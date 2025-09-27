Ингрэм прошел через драфт отказов «Юты» и отправится в АХЛ. Голкипер дважды был в программе помощи игрокам
Коннор Ингрэм прошел через драфт отказов «Юты».
Отмечается, что 28-летний голкипер продолжит карьеру в АХЛ, но также прорабатываются различные варианты обмена.
В марте 2025 года канадец попал в программу помощи игрокам НХЛ на фоне смерти матери. Ранее он уже проходил программу в 2021-м из-за обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР).
В прошлом сезоне Ингрэм провел 22 матча за «Юту», отражая в среднем 88,2% бросков при коэффициенте надежности 3,27.
Его действующее соглашение со средней годовой зарплатой 1,95 млн долларов рассчитано до конца сезона-2025/26.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Криса Джонстона
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости