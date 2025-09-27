  • Спортс
Ингрэм прошел через драфт отказов «Юты» и отправится в АХЛ. Голкипер дважды был в программе помощи игрокам

Коннор Ингрэм прошел через драфт отказов «Юты».

Отмечается, что 28-летний голкипер продолжит карьеру в АХЛ, но также прорабатываются различные варианты обмена.

В марте 2025 года канадец попал в программу помощи игрокам НХЛ на фоне смерти матери. Ранее он уже проходил программу в 2021-м из-за обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР).

В прошлом сезоне Ингрэм провел 22 матча за «Юту», отражая в среднем 88,2% бросков при коэффициенте надежности 3,27.

Его действующее соглашение со средней годовой зарплатой 1,95 млн долларов рассчитано до конца сезона-2025/26.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Криса Джонстона
