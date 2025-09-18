«Юта» выставит Ингрэма на драфт отказов. Вратарь прошел программу помощи игрокам НХЛ после смерти матери и был допущен к матчам

«Юта» выставит Коннора Ингрэма на драфт отказов.

Генеральный менеджер «Юты» Билл Армстронг сообщил в среду, что 28-летний вратарь не примет участия в тренировочном лагере команды.

Напомним, Ингрэм ранее был допущен НХЛ и Ассоциацией игроков к командным тренировкам и матчам.

Канадец попал в программу помощи в марте 2025 года на фоне смерти матери. Ранее он уже проходил программу в 2021-м из-за обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР).

«В какой-то момент мы выставим его на драфт отказов, и через эту процедуру он либо получит шанс сыграть за другую команду НХЛ , либо отправится в клуб АХЛ .

Но в любом случае он будет играть, и это главное, чему мы рады», – сказал Билл Армстронг.

В прошлом сезоне Ингрэм провел 22 матча за «Юту», отражая в среднем 88,2% бросков при коэффициенте надежности 3,27.