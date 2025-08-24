Гончар о Кравцове в НХЛ: «Надо добавить в настырности, чаще лезть на ворота. Чуть больше бросков, борьбы – адаптировать игру под североамериканский стиль»

Сергей Гончар высказался о перспективах Виталия Кравцова в «Ванкувере».

– Виталий Кравцов снова подписал контракт с «Ванкувером». Чего ему не хватает, чтобы стабильно заиграть в НХЛ?

– Сразу по Кравцову видно, что у него все есть – хорошее катание, техника, все остальное.

Надо добавить где-то в настырности, чаще лезть на ворота, побольше адаптировать свою игру под североамериканский стиль.

Чуть больше бросков, борьбы. Эти компоненты нужно развить, чтобы влиться в коллектив «Кэнакс». Тогда ему будет полегче, – сказал обладатель Кубка Стэнли и бывший тренер «Кэнакс».