Гончар о Кравцове в НХЛ: «Надо добавить в настырности, чаще лезть на ворота. Чуть больше бросков, борьбы – адаптировать игру под североамериканский стиль»
Сергей Гончар высказался о перспективах Виталия Кравцова в «Ванкувере».
– Виталий Кравцов снова подписал контракт с «Ванкувером». Чего ему не хватает, чтобы стабильно заиграть в НХЛ?
– Сразу по Кравцову видно, что у него все есть – хорошее катание, техника, все остальное.
Надо добавить где-то в настырности, чаще лезть на ворота, побольше адаптировать свою игру под североамериканский стиль.
Чуть больше бросков, борьбы. Эти компоненты нужно развить, чтобы влиться в коллектив «Кэнакс». Тогда ему будет полегче, – сказал обладатель Кубка Стэнли и бывший тренер «Кэнакс».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
