Кравцов о мнении, что система Фута в «Ванкувере» ему не подходит: «Когда в «Трактор» пришел Гру, тоже говорили, что будет тяжело. Но все получилось: выполнял его требования и получал удовольствие»

Виталий Кравцов не ожидает, что у него будут проблемы с тренером «Ванкувера».

В межсезонье в «Кэнакс» сменился главный тренер – вместо ушедшего в «Филадельфию» Рика Токкета команду возглавил Адам Фут .

– Эксперты говорят, что нынешний тренер «Ванкувера» и вся система клуба не очень подходят твоему стилю - более креативному, нестандартному. Не боишься, что тут возникнут трудности?

– Когда пришел Бен (Бенуа Гру в «Трактор» – Спортс), тоже говорили, что будет тяжело. В голове были мысли: североамериканский тренер, будет трудно.

Но все получилось: выполнял его требования, и на льду у меня шло, я получал удовольствие. Так что не знаю, какие трудности ждут сейчас, но к ним готов, – сказал форвард, подписавший двусторонний контракт с канадским клубом в межсезонье.

