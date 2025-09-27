«Торонто» пригласил 37-летнего Раймера на просмотр. Вратарь был задрафтован «Лифс» в 2006 году и провел за 6 сезонов за клуб

«Торонто» пригласил 37-летнего вратаря Джеймса Раймера на просмотр.

Канадец присоединится к клубу в тренировочном лагере.

«Лифс» пригласили Раймера на фоне того, что Джозеф Уолл ушел в отпуск по семейным обстоятельствам. Срок его возвращения неизвестен.

При этом главный тренер клуба Крэйг Беруби сказал , что связи между этими событиями нет.

Раймер был задрафтован «Торонто » в 2006 году и провел за клуб 6 сезонов (с 2010 по 2016 год).

Всего он провел в регулярках НХЛ 525 матчей (225 побед, 31 шатаут, 91,0% сэйвов, коэффициент надежности 2,89). В прошлом сезоне он играл за «Баффало» (22 матча, 10 побед, 90,1%, 2,90).