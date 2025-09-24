Вратарь «Торонто» Уолл взял отпуск по семейным обстоятельствам. Сроки возвращения не уточняются

Вратарь «Торонто» Джозеф Уолл взял отпуск по семейным обстоятельствам.

Клуб не предоставил подробностей и не назвал сроки возвращения 27-летнего голкипера.

В прошлом сезоне Уолл провел 42 матча в регулярном чемпионате и отражал 90,9% при коэффициенте надежности 2,73.

В плей-офф у него 7 игр за «Мэйпл Лифс » и 88,6% сэйвов при коэффициенте надежности 3,56.

Вратарь «Торонто» Ахтямов пропустил 3 шайбы после 18 бросков за один период и овертайм в матче с «Оттавой» на предсезонке. «Лифс» уступили – 2:3 после 2:0