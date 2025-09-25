Мифтахов пропустил 3 шайбы после 7 бросков в 3-м периоде матча с «Флоридой». «Каролина» вела 2:0, когда вратарь появился в игре, и проиграла
Амир Мифтахов пропустил три гола в третьем периоде матча с «Флоридой».
«Каролина» проиграла «Флориде» (2:4) в выставочной игре в рамках предсезонки НХЛ.
«Харрикейнс» вели 2:0 после двух периодов. В течение 40 минут ворота команды защищал Фредерик Андерсен – он отразил 8 из 8 бросков соперника.
В третьем периоде в воротах «Каролины» появился Амир Мифтахов, который пропустил три шайбы после семи бросков хоккеистов «Пантерс». Еще одну шайбу «Флорида» забила в пустые ворота.
Процент отраженных бросков Мифтаховым в этом матче составил 57,1%.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости