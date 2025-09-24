Козырев об 1:2 от «Локомотива»: «Равная игра. «Северстали» в конце силенок не хватило, получили два удаления подряд. По самоотдаче претензий нет»
Андрей Козырев подвел итоги игры с «Локомотивом» в Fonbet Чемпионате КХЛ.
«Северсталь» проиграла в выездном матче со счетом 1:2. Егор Сурин забил победный гол на 54-й минуте.
– Игра была равной. У нас были неплохие возможности зацепиться за результат, но в конце не хватило силенок, потому что получили два удаления подряд. По игре и самоотдаче претензий нет.
– Что с Лишкой?
– К сожалению, заболел, – сказал главный тренер «Северстали».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
