Владимир Плющев: «Салават» – молодцы. Они бьются, несмотря на потери в составе»
Владимир Плющев высказался о выступлении «Салавата Юлаева».
В 7 матчах клуб из Уфы набрал 4 очка и занимает последнее место в таблице Востока. Ранее «Салават» обменял Сашу Хмелевски в «Ак Барс».
«Изменения начались с конца прошлого сезона. Хоккеисты покидают команду – это объяснимо. Все зависит от того, какие задачи перед командой стоят.
Глупо ставить цель – просто поиграть в КХЛ. Она должна быть чуть выше, чем то, что реально может осуществить тот или иной спортсмен. Это нормально.
А «Салават» – молодцы, они бьются, несмотря на потери в составе», – сказал бывший тренер сборной России Владимир Плющев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
