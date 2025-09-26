Хартли о зарплатах вратарей в НХЛ: «У недавних чемпионов были не самые дорогие голкиперы. Сильная команда может победить, если вратарь не пропускает легкие шайбы»

Боб Хартли поделился мнением о зарплатах вратарей в НХЛ.

«По этому вопросу всегда большие споры. Стоит ли вкладывать 8-10 млн долларов в год во вратаря? У недавних обладателей Кубка Стэнли были не самые высокооплачиваемые голкиперы.

Мне посчастливилось тренировать отличных вратарей, и я всегда стремлюсь к лучшему из возможных. Но история показывает, что если у вас сильная команда, а голкипер не пропускает легкие шайбы, вы можете победить», – сказал бывший тренер клубов НХЛ Боб Хартли .

