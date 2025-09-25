Хартли про НХЛ начала 2000-х и сейчас: «Игроки стали выдающимися атлетами. Они быстрее, сильнее, лучше подготовлены. Это делает хоккей более динамичным»

Боб Хартли сравнил игроков современной НХЛ и из начала 2000-х годов.

«Игроки изменились. Они стали выдающимися атлетами. Посмотрите на тренировочные лагеря – парни приезжают в первый день уже готовыми играть. Они быстрее, сильнее, лучше физически подготовлены, и это делает сегодняшний хоккей гораздо более динамичным».

Время тренировок сокращается. У тебя есть 20 сконцентрированных минут – и нужно понимать, что ты отрабатываешь сейчас, чего не делал пять лет назад, а что можно вырезать как пустую трату времени.

Важно правильно распределять энергию, балансировать между отдыхом и нагрузкой. График тоже играет роль: иногда бывают тяжёлые отрезки с перелётами и сменой часовых поясов.

Можно тренироваться сколько угодно, но если игроки устали, это не принесет пользы. Поэтому мы постоянно взаимодействуем с докторами и строим процесс вокруг расписания, чтобы хоккеисты были в оптимальной форме», – сказал главный тренер «Локомотива » и обладатель Кубка Стэнли-2001 на посту тренера «Колорадо ».