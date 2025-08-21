Семья Овечкина в стиле Minecraft отпраздновала день рождения сына Сергея. Малкин и Пелагея были среди гостей
Александр Овечкин отметил день рождения сына в тематике игры Minecraft.
19 августа старшему сыну Овечкина Сергею исполнилось 7 лет. Мероприятие прошло в одном из ресторанов Москвы. Зал был украшен в стиле компьютерной игры Minecraft.
Среди гостей были певица Пелагея с дочкой Таисией, форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин, старшие сестры Анастасии и ее отец Кирилл Шубский, а также мама Александра Татьяна Овечкина.
Гости пели в караоке и участвовали в конкурсах. В финале мероприятия Сергей получил в подарок торт – угощение ему принес Крипер, персонаж из игры Minecraft.
Изображение: соцсеть Анастасии Шубской.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: соцсеть Анастасии Шубской
