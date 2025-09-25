Хмелевски дебютирует за «Ак Барс» в матче с «Металлургом» 27 сентября. Форвард отказался от контракта с казанцами на 5 лет («Матч ТВ»)

Саша Хмелевски дебютирует за «Ак Барс» в матче с «Металлургом».

Об этом информирует «Матч ТВ ». Игра состоится 27 сентября в Магнитогорске.

Также сообщается , что Хмелевски отказался от 5-летнего контракта, который ему предлагал «Ак Барс », и подписал соглашение с казанским клубом на 2 года.

В среду и четверг проходили переговоры между «Ак Барсом» и агентом Хмелевски Станиславом Романовым. Они длились больше 12 часов.