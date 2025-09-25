  • Спортс
  • Равиль Якубов: «Салават» выставляет команду уровня ВХЛ после истории с Хмелевски – жаль Козлова. Он провел большую работу в прошлом сезоне, дал бронзовый результат»
Равиль Якубов: «Салават» выставляет команду уровня ВХЛ после истории с Хмелевски – жаль Козлова. Он провел большую работу в прошлом сезоне, дал бронзовый результат»

Равиль Якубов поделился мыслями относительно уровня состава «Салавата Юлаева».

Команда тренера Виктора Козлова уступила «Сибири» (2:3 Б) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Что запомнилось в последних турах?

– Вчера внимательно посмотрел матч «Сибирь» – «Салават Юлаев».

Понятно, что еще только сентябрь, не все игроки и команды набрали оптимальную форму. Но этот матч показал, что с резервом у нашего хоккея не все в полном порядке.

Во всяком случае на фоне своих прошлогодних версий, в том числе на фоне яркой семиматчевой серии плей-офф, и «Сибирь», и «Салават» смотрелись не так уверенно.

– В чем?

– Знаете, мне просто жаль тренера «Салавата» Виктора Козлова, особенно после ухода Саши Хмелевски.

В прошлом сезоне он провел большую работу, сформировал из легионеров лидерскую тройку, подтянул среднее звено, дал бронзовый результат. Но сейчас от того «Салавата» практически ничего не осталось.

После истории с Хмелевски, который был последним из могикан той Уфы, «Салават», по сути, выставляет команду уровня ВХЛ.

В Новосибирске это бросилось в глаза в овертайме, когда в ситуации «четыре на три» Уфа ничего не создала, что в первую очередь говорить об индивидуальном мастерстве хоккеистов. То же самое – в серии буллитов, все без просвета, на ноль.

Знаете, стало немного обидно за «Салават», который в былые годы имел репутацию одной из самых мастеровитых команд КХЛ, – сказал бывший тренер ЦСКА Равиль Якубов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Russia-hockey.ru
