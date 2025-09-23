Плющев об увольнении Миронова из «Лады»: «Шараханья вместо продуманной политики. Дать новому тренеру лишь полторы недели – верх непрофессионализма»

Владимир Плющев раскритиковал «Ладу» за увольнение Бориса Миронова.

– Как восприняли первую тренерскую отставку в сезоне – Бориса Миронова в «Ладе»?

– Когда после полутора недель регулярного чемпионата тренеру указывают на дверь, это говорит в первую очередь о том, что в клубе вместо продуманной политики идут шараханья.

На мой взгляд, когда такое происходит, в отставку должны уходить и те люди, которые назначали тренера, вели селекционную политику и так далее.

– Но у «Лады» не было видно игрового рисунка.

– Послушайте, этого рисунка сегодня нет в доброй половине команд КХЛ . Да и в принципе сентябрь – это время поиска, тем более в командах, которые за лето обновились наполовину и привели нового тренера.

Это в том числе про «Ладу». Дать новому тренеру лишь полторы недели – верх непрофессионализма, – сказал заслуженный тренер России.

Быстрые отставки в КХЛ – это смех. Они не решают проблем