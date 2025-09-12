Маркус Филлипс: «В СКА организация мирового уровня. Здорово было сыграть в «Ледовом», когда болельщики на нашей стороне. Видим поддержку, это феноменально»

Маркус Филлипс отметил, что в СКА организация мирового уровня.

Вчера клуб дома обыграл «Трактор» (5:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Прошла ваша первая игра в «Ледовом» в качестве игрока СКА. Каково это?

– Фантастически! Арена была забита, болельщики невероятно нас поддерживали. Большая честь играть здесь.

– Марат Хайруллин забил после вашего красивого прохода. Импровизировали в том моменте?

– Я видел, что за мной ехал игрок соперника, и понимал, что не смогу быстро нанести бросок. Знаю, что у Марата нюх на такие моменты, он умеет выгрызть шайбу в труднодоступных местах. Увидел, что он едет на пятак, и постарался доставить ему шайбу.

– Помогают ли такие победы обрести уверенность?

– Абсолютно. Также здорово было сыграть дома, когда болельщики на нашей стороне. Сыграть на «СКА-Арене» также было невероятно.

Мы видим поддержку, которую нам оказывают. Это феноменально, в СКА организация мирового уровня, – сказал защитник СКА Маркус Филлипс.