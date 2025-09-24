Серавалли о Капризове: «Ноль шансов, что вскоре его обменяют в «Рейнджерс». Переговоры с «Миннесотой» в тупике, но приоритет Кирилла – остаться в клубе»
Фрэнк Серавалли заявил, что Кирилла Капризова не обменяют в «Рейнджерс».
Сообщалось, что 28-летний форвард отклонил предложение «Миннесоты» о продлении контракта на 8 лет и 126 млн долларов.
Также стало известно, что «Рейнджерс» интересуются россиянином.
«Каковы шансы, что Капризова вскоре обменяют в «Рейнджерс»? Ноль шансов. Полный ноль. У меня нет никаких сведений о том, что «Миннесота» в принципе будет рассматривать вариант с обменом Капризова до начала сезона.
Да, переговоры между сторонами сейчас в тупике, и все может измениться в один момент. Но я по-прежнему считаю, что предпочтение и приоритет Кирилла – остаться в «Уайлд», – сказал инсайдер Daily Faceoff в интервью B/R Open Ice.
Пишут, что Капризов хочет зарплату $18-19 млн. Так, а что происходит?
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sportskeeda
