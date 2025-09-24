Задоров принес «Бостону» победу над «Рейнджерс» на предсезонке, забив в овертайме с передачи Хуснутдинова. Марат набрал 1+1 – он сравнял счет на 59-й минуте
Никита Задоров принес «Бостону» победу над «Рейнджерс» на предсезонке.
Защитник «Брюинс» отличился в овертайме выставочного матча с «Рейнджерс» (5:4 ОТ), получив передачу от форварда Марата Хуснутдинова.
Задоров (23:57, «+1», 4 броска в створ, 4 хита) был признан первой звездой встречи.
Хуснутдинов (16:38, «+1», 2 перехвата) завершил матч с 2 (1+1) очками – на 59-й минуте именно он перевел игру в овертайм, реализовав свой единственный бросок в створ.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
