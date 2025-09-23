Жамнов о поражении от «Металлурга» и отстранении Морозова: «Спартак» сплотился. Это большая потеря, но после драки руками не машут, нужно время»

Алексей Жамнов высказался о поражении от «Металлурга» в Fonbet КХЛ.

«Спартак » потерпел поражение в выездном матче со счетом 2:3 ОТ.

Напомним, 16 сентября форвард «Спартака» Иван Морозов был временно отстранен из-за положительной допинг-пробы на запрещенные вещества. Ранее появилась информация, что в крови игрока обнаружили следы кокаина.

– Вениамин Королев пропускает второй матч подряд. С чем это связано?

– У нас ротация. До этого он играл, сейчас мы используем шесть защитников. Игрок габаритный. Он в обойме. Просто смотрим по свежести, кто лучше готов. И, конечно, учитываем соперника, против которого играем.

– После неприятных новостей про Морозова некоторые ожидали, что команда получит мощный психологический удар. Но вы не проиграли с тех пор ни одного матча в основное время. Настолько сплотилась команда?

– Можно сказать, что да – команда сплотилась. Понимаем, что это большая потеря для нас. Но, как говорится, после драки руками не машут.

Мы должны искать баланс в сочетаниях, подбирать звенья под тот стиль, в который хотим играть. Нужно время. Надо отдать должное ребятам – они собрались в этот момент и продолжают показывать результат, – сказал главный тренер «Спартака».