Хмелевски про разговоры, что «Салават» стал слабее: «У нас молодой коллектив, понимаем, что каждая игра будет важной. Нет такого, что мы можем проскочить где-то, надо выкладываться»

Саша Хмелевски подвел итоги матча против «Металлурга» (3:2 ОТ).

Нападающий забил победный гол.

– Провели два хороших матча на выезде. Что изменили в игре, что позволило победить?

– Было неприятно проигрывать в первом матче. Понимали, что нельзя проигрывать две встречи, была ответственность. Хорошо сыграли в меньшинстве, Александр Самонов был великолепен, из-за этого победили.

– Ваш гол в овертайме: увидели, что дальний угол вратарь приоткрыл?

– Я видел, что у него было открыто под блином, но отмечу Данила Алалыкина, он убрал на себя двух игроков и выдал мне конфету, мне оставалось только бросить.

– Много разговоров было в начале сезона, что «Салават» стал слабее, но сегодняшний матч доказал обратное. Как относитесь к таким разговорам про команду?

– У нас молодой коллектив, мы понимаем, что каждая игра будет важной. Нет такого, что мы можем проскочить где-то.

Сейчас в сентябре жесткие соперники, которые не дадут шанс выиграть, если мы не сыграем на полную. Каждый матч надо выкладываться так, как сегодня, – сказал нападающий «Салавата Юлаева» Саша Хмелевски.