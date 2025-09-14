Демидов набрал 1+2 в матче новичков «Монреаля» и «Виннипега». Жилкин принес победу «Джетс» на 60-й минуте – 4:3

Иван Демидов набрал 1+2 в матче новичков «Монреаля» и «Виннипега».

«Канадиенс» уступили «Джетс» (3:4) в домашнем матче команд новичков.

Российский форвард сравнял счет на 59-й минуте, но за 25 секунд до завершения основного времени матча форвард «Джетс» Дэнни Жилкин принес своей команде победу.

2025 Prospect Showdown

«Монреаль» – «Виннипег» – 3:4 (1:0, 1:2, 1:2)

1:0 – 8 Ф.Зекай (О.Капанен, Демидов )

2:0 – 31 О.Капанен (Демидов , Райнбахер), ГБ

2:1 – 35 Жилкин (Барлоу), ГБ

2:2 – 36 Йодер (Клутье, Саломонссон)

2:3 – 55 Ньюмэн (Барлоу, Клутье)

3:3 – 59 Демидов (О.Капанен)

3:4 – 60 Жилкин