Демидов набрал 1+2 в матче новичков «Монреаля» и «Виннипега». Жилкин принес победу «Джетс» на 60-й минуте – 4:3
Иван Демидов набрал 1+2 в матче новичков «Монреаля» и «Виннипега».
«Канадиенс» уступили «Джетс» (3:4) в домашнем матче команд новичков.
Российский форвард сравнял счет на 59-й минуте, но за 25 секунд до завершения основного времени матча форвард «Джетс» Дэнни Жилкин принес своей команде победу.
2025 Prospect Showdown
«Монреаль» – «Виннипег» – 3:4 (1:0, 1:2, 1:2)
1:0 – 8 Ф.Зекай (О.Капанен, Демидов)
2:0 – 31 О.Капанен (Демидов, Райнбахер), ГБ
2:1 – 35 Жилкин (Барлоу), ГБ
2:2 – 36 Йодер (Клутье, Саломонссон)
2:3 – 55 Ньюмэн (Барлоу, Клутье)
3:3 – 59 Демидов (О.Капанен)
3:4 – 60 Жилкин
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Монреаля»
