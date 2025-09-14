Тренер «Монреаля» Венсан о Демидове: «Он способен изменить ход игры в любой момент. Когда выпускаешь его на лед, кажется, что что-то произойдет»

Паскаль Венсан оценил игру Ивана Демидова за «Монреаль».

В матче новичков против «Виннипега» (3:4) 19-летний форвард набрал 3 (1+2) очка.

«Каждый раз, когда ты выпускаешь его на лед, кажется, что что-то произойдет. И это действительно происходит, у нас появляются шансы забить.

У нас было много голевых моментов, и большинство из них были связаны с ним. То, что он может делать на льду – это не везение, он работает над своей игрой.

Демидов еще молод, и будет продолжать совершенствоваться. Но он игрок, способный изменить ход игры в любой момент. Для тренера это здорово», – сказал тренер системы «Монреаля » Паскаль Венсан .

