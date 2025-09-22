«Ванкувер» подписал контракты новичков с Паттерсоном и Габриэлем Чиаротом на 3 года

«Ванкувер» подписал контракты новичков с двумя нападающими.

Генменеджер «Кэнакс» Патрик Альвин объявил, что клуб договорился с форвардами Райли Паттерсоном и Габриэлем Чиаротом о 3-летних контрактах новичков.

19-летний Паттерсон в сезоне-2024/25 играл за «Бэрри Колтс» в OHL и набрал 59 (25+34) очков в 64 матчах. Он также принял участие в 16 играх плей-офф, отметившись 12 (6+6) баллами.

Паттерсон был выбран «Кэнакс» под общим 125-м номером на драфте НХЛ-2024.

19-летний Чиарот провел 66 матчей за «Брэмптон» в OHL в сезоне-2024/25, набрав 35 (21+14) очков. В шести играх плей-офф он забил 1 гол.

Чиарот был выбран «Ванкувером» под 175-м номером на драфте НХЛ-2025.