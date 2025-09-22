Фукале провел матч на ноль с минимальным числом сэйвов в истории КХЛ. Вратарь минского «Динамо» отразил 8 бросков «Барыса»

Зак Фукале провел матч на ноль с минимальным числом сэйвов в истории КХЛ .

Сегодня минское «Динамо» обыграло «Барыс» (1:0 ОТ). Клуб из Казахстана нанес всего 8 бросков за матч Фонбет Чемпионата КХЛ.

Вратарь «Динамо» Зак Фукале сделал шатаут, отразив все броски по своим воротам.

Он провел матч на ноль с минимальным числом сэйвов (8). Предыдущее лучшее достижение принадлежало Станиславу Галимову (9) за ЦСКА в матче против «Лады» 23 сентября 2014 года.

«Барыс» нанес 8 бросков за матч с «Динамо» Минск. Это худший результат в истории КХЛ