Тамбиев про иностранных тренеров: «Конкуренция очень высокая. Знаю, как работают североамериканцы, какие они сильные психологи. Есть чему поучиться, но КХЛ – это другой мир»

Леонид Тамбиев высказался относительно иностранных тренеров в КХЛ.

– Сейчас в КХЛ работают сразу четыре североамериканских тренера с опытом НХЛ. Для вас это вызов – обыгрывать специалистов, которые сами играли в Кубке Стэнли?

– Конечно. Конкуренция среди тренеров в КХЛ очень высокая. Смотришь на штабы, а там серьезные специалисты, большие имена.

Но все же КХЛ – это другой мир. Здесь другие реалии, другие условия.

Я хорошо знаю, как работают североамериканцы, какие они сильные психологи. У них есть чему поучиться, но в нашей лиге своя специфика, – сказал главный тренер «Адмирала » Леонид Тамбиев .