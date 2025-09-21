«Металлург» оказался сильнее ЦСКА – 5:4. Яковлев и Ткачев сделали по 2 передачи

«Металлург» обыграл ЦСКА в матче FONBET чемпионата КХЛ.

Встреча состоялась в Магнитогорске и завершилась в пользу хозяев (5:4).

По две голевые передачи сделали Владимир Ткачев и Егор Яковлев . Даниил Вовченко также отметился 2 (1+1) очками.

У ЦСКА гол+пас в активе Николая Коваленко . Голкипер Спенсер Мартин пропустил 4 шайбы и более в третьей игре подряд.

Следующий матч «Металлург » проведет дома 23 сентября со «Спартаком», армейцы в тот же день сыграют с «Адмиралом» на выезде.