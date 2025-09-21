Разин о лишении Яковлева капитанства в «Металлурге»: «Вся эта околохоккейная деятельность ему мешает. Хотелось, чтобы Егор не расплескивал эмоции на соцсети, интервью, съемки»

Андрей Разин высказался о лишении Егора Яковлева капитанства в «Металлурге».

«Давайте все точки на i расставим. У меня нет никаких претензий именно по человеческим качествам к Егору. Возвращаясь к фразе Лобановского [про три стадии у футболистов] – она была сказана, наверное, в конце 1980-х, когда не было еще ни сотовых телефонов, ни соцсетей.

Третью стадию – «не играю, но говорю» – можно перефразировать как «не играю, но собираю аудиторию». Немножко хотелось Егора отвлечь от всего этого, сбросить с него груз ответственности. Он действительно много делает для развития хоккея, много общественной работы.

Даже вот взять то, что они с Гришей Паниным делают – «Уральскую классику» (благотворительные матчи – Спортс). Хорошее мероприятие, но когда он в последний раз его проводил, на следующий день мы разговаривали. Я его спросил, устал или нет. А он: «Я не от самой игры устал, а от всех этих интервью, фотосессий и так далее».

Ну вот хотелось с него этот груз сбросить, чтобы он занялся именно хоккеем. Не расплескивал свои эмоции на соцсети, интервью, съемки какие-то. Плюс он еще хороший папа, постоянно между Магнитогорском и Москвой, часто уезжает к сыну. Эта вся околохоккейная деятельность ему мешает, поэтому решение было такое.

Что касается [нового капитана] Маклюкова – вспомните момент в плей-офф [в 2022 году], когда Алексей поймал лицом шайбу на себя . Это говорит о многом, что человек готов ради команды пожертвовать... своей красотой», – сказал главный тренер «Металлурга ».