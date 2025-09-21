Зибанежад и Миллер катаются в одной тройке в лагере «Рейнджерс». Салливан объединил их после бесед с Микой во время своего специального визита в Швецию

Майк Салливан объединил Мику Зибанежада и Джей Ти Миллера после визита в Швецию.

Минувшим летом новый главный тренер «Рейнджерс» специально приехал в Стокгольм, чтобы встретиться с 32-летним форвардом Зибанежадом .

«Было приятно показать ему город. Мы очень хорошо побеседовали, это было отличным началом.

Его приезд много для меня значил. Я не был знаком с ним раньше, только играл против него и его команды [«Питтсбурга»] в последние 9-10 лет.

То, что он приехал в Швецию буквально на один день, было для меня и моей семьи очень важным событием. Это был приятный жест», – сказал Зибанежад.

Салливан отметил, что визит и разговоры с игроком дали ему много новой информации для осмысления.

«Без этой поездки и этих бесед я бы не знал многого из того, что знаю сейчас. Например, о той «химии» с Джей Ти Миллером , которую Мика почувствовал в конце прошлого сезона. Это стало для меня уроком», – сказал тренер клуба из Нью-Йорка.

Форварды начали тренировочный лагерь «Рейнджерс » в одном звене. При этом они оба являются центральными нападающими.