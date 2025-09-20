Кравец о 2:3 с «Северсталью»: «Барыс» 2-й период провалил, это решило исход встречи. В 3-м не использовали несколько моментов, отсюда результат»

Михаил Кравец высказался о поражении от «Северстали» (2:3).

«Мы ожидали такую игру, что «Северсталь » будет бегать. К сожалению, не все получилось.

Второй период провалили, а в третьем не использовали несколько моментов. Можно сказать, что второй период решил исход встречи. Отсюда такой результат», – сказал главный тренер «Барыса» Михаил Кравец .

«Барыс » идет на 8-м месте в таблице FONBET чемпионата КХЛ Восточной конференции с 6 очками в 6 матчах.