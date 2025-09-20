Козырев о 3:2 с «Барысом»: «В 1-м периоде «Северсталь» сама себе придумала проблемы, но достойно вышла из ситуации. Концовку провели не то чтобы отменно, но солидно»
Андрей Козырев высказался о победе над «Барысом» (3:2) в FONBET Чемпионате КХЛ.
– Очень важная для нас победа. В первом периоде мы сами себе придумали проблемы, но с достоинством вышли из этой ситуации. Во втором периоде забили важные голы. И концовку провели не то, чтобы отменно, но солидно.
– Довольно серьезно перекроили состав. Это связано с прошлыми играми? С вашим тренерским видением?
– Все вместе. Здесь много компонентов. На сегодняшний момент вот такой состав. Ребята сыграли, мы дали возможность проявить себя молодым нашим игрокам. Это все сыграло на результат, – сказал главный тренер «Северстали».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Северстали»
