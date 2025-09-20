0

«Автомобилист» подписал пробный контракт с Паутовым

Защитник Юрий Паутов стал игроком «Автомобилиста».

С 30-летним хоккеистом был заключен пробный контракт.

В прошлом сезоне защитник Юрий Паутов выступал за «Куньлунь». В 53 матчах в Фонбет Чемпионате КХЛ он набрал 11 (1+10) очков при полезности «+5» и среднем времени на льду 18:28.

В сезоне-2025/26 он провел 5 игр за «Рязань-ВДВ» и отметился 1 шайбой при полезности «-1».

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Автомобилиста»
logoЮрий Паутов
logoКХЛ
переходы
logoАвтомобилист
logoРязань-ВДВ
logoВХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Паутов перешел в «Рязань-ВДВ». У защитника 312 матчей в КХЛ с учетом плей-офф
5 сентября, 03:10
Паутов покинул «Барыс» через неделю после подписания пробного контракта: «Такое короткое пребывание в команде оказалось неожиданностью, но теперь будем двигаться дальше»
19 августа, 03:22
«Барыс» подписал пробные контракты с Паутовым и форвардом сборной Казахстана Волковым, игравшим за «Арлан»
12 августа, 03:40
Главные новости
КХЛ. «Северсталь» против «Барыса», «Динамо» Москва победило «Адмирал»
6317 минут назадLive
Никита Дишковский: «Отсутствие российской команды на ОИ плохо сказывается на развитии хоккея. Это потеря не только для России, но и для всего мира»
30 минут назад
Ротенберг поздравил Красногорск с Днем города: «Важная точка на карте российского хоккея. Город вносит большой вклад в развитие нашего спорта и формирование будущих чемпионов»
648 минут назад
Самонов о старте «Салавата»: «У нас перестройка. Новым молодым ребятам нужно время. Им еще надо понять, что за хоккей и как в него правильно играть. Все будет нормально»
сегодня, 12:59
Драйзайтль хочет стать претендентом на «Селке»-2026: «С возрастом понимаешь, что другие аспекты игры так же увлекательны, как голы и передачи. Хорошо играть в защите – это тоже весело»
2сегодня, 12:53
Бахмутов о «Динамо»: «Всегда кто-то должен быть на примете, кто может экстренно заменить тренера. Кроме Ротенберга, таких специалистов я не вижу»
14сегодня, 12:23
Дементьев о недопуске России: «Нужно собрать сборные федеральных округов и проводить свой чемпионат в мае. Это будет серьезная подпитка, спрос на тренерские кадры, выборы игроков»
1сегодня, 11:56
Леон Драйзайтль: «Копитар был моим кумиром в детстве. Я многому научился, играя против него, наблюдая за ним. У него фантастическая карьера, он выиграл все»
3сегодня, 11:18
Валерий Каменский: «Без россиян Олимпиада будет неполноценной, интерес будет меньше. Нельзя мешать политику со спортом. Сборная России должна участвовать под своим флагом»
8сегодня, 10:45
Кудашов о камбэке «Динамо»: «Труд не проходит бесследно. Ситуация у нас такая, что мы работаем и переламываем ее, разворачиваем удачу в свою сторону»
5сегодня, 10:22
Ко всем новостям
Последние новости
Прошкин об изменениях в «Ладе»: «Там руководители из АКМ. Они принимали импульсивные решения в Туле, так же поступают и в Тольятти»
3 минуты назад
Терещенко о «Динамо»: «Кудашов говорил, что была тяжелая предсезонка, непростой вход в сезон. В прошлом году то же самое было. Нужно еще потерпеть, и все будет нормально»
19 минут назад
Бландиси о СКА: «Мы в хорошей форме, тренируемся, возможно, тяжелее всех в КХЛ, и матчи это показывают. С ходом игры мы становимся только лучше»
37 минут назад
Рокко Грималди: «Павел Буре – мой любимый российский хоккеист. Но, конечно, есть Овечкин. Надеюсь, он сможет добраться до 900-го гола за несколько недель»
1сегодня, 12:30
Стюарт пропустит около полутора недель из-за травмы. Защитник «Салавата» получил мышечное повреждение (Metaratings)
сегодня, 12:08
Лямкин о старте «Ак Барса»: «Не все у нас получается, но мы не падаем духом. Работаем над ошибками, извлекаем урок из каждой игры»
1сегодня, 11:44
Кудашов о матче с «Амуром»: «У «Динамо» есть и желание, и силы. Не все у нас получается в плане игры, есть хорошие отрезки, есть – не очень. Спокойно восстанавливаемся, все нормально»
сегодня, 11:30
Комтуа после 4:3 с «Адмиралом»: «У «Динамо» есть небольшие проблемы с меньшинством, но в большинстве мы хорошо сработали. Рады, что все постепенно улучшается»
1сегодня, 10:56
Тамбиев о 3:4 от «Динамо»: «Мы потеряли очко. Удача немного от нас отвернулась. По самоотдаче и игре у меня нет претензий к ребятам»
сегодня, 10:29
Хайруллин о большинстве СКА: «Уделяем этому компоненту много внимания. Нужно отдать должное ребятам, каждый выполняет свою функцию хорошо»
1сегодня, 09:57