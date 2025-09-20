«Автомобилист» подписал пробный контракт с Паутовым

Защитник Юрий Паутов стал игроком «Автомобилиста».

С 30-летним хоккеистом был заключен пробный контракт.

В прошлом сезоне защитник Юрий Паутов выступал за «Куньлунь». В 53 матчах в Фонбет Чемпионате КХЛ он набрал 11 (1+10) очков при полезности «+5» и среднем времени на льду 18:28.

В сезоне-2025/26 он провел 5 игр за «Рязань-ВДВ» и отметился 1 шайбой при полезности «-1».