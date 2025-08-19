Паутов покинул «Барыс» через неделю после подписания пробного контракта: «Такое короткое пребывание в команде оказалось неожиданностью, но теперь будем двигаться дальше»

  • Спортс
Юрий Паутов покинул «Барыс» через неделю после подписания пробного контракта.

«Утро началось с разговора с тренерским штабом: мы поблагодарили друг друга за работу и пожелали удачи.

Конечно, для меня такое короткое пребывание в команде оказалось неожиданностью, но есть как есть – теперь будем двигаться дальше 👀», – написал 30-летний защитник в своем телеграм-канале. 

На вопрос подписчика о том, есть ли уже определенность с новым клубом, игрок ответил отрицательно. 

За карьеру Паутов провел 312 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ с учетом плей-офф и набрал 45 (9+36) очков. 

Ранее он выступал за «Сочи», «Витязь», СКА, «Адмирал» и «Куньлунь» (53 матча в регулярке-2024/25 и 1+10 при полезности «+5» и среднем времени на льду 18:29). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал Юрия Паутова
переходы
