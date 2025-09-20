Валентин Зыков высказался о победе над минским «Динамо» (3:2 ОТ).

– Как так сразу «улетели» в домашней игре 0:2?

– Лучше подойти к этому философски – так сложилась именно эта игра. В первом периоде шайба ускакала в наши ворота, но, вне зависимости от этого, мы собрались и смогли переломить такой ход игры. Мы большие молодцы, потому что не только сравняли, но и выиграли.

– После провального первого периода установка была сравнивать или все равно «переть» на три очка?

– У нас стабильно одна установка – брать и выигрывать. Просто потренировали умение выбираться из отстающих в победители, а это отличает быть командой от «не команды». Мы – команда.

– После 2:2 не было подсознательного желания пофеерить на буллитах или хотелось взять свои два очка и закончить эту игру?

– Допущу такую мысль, что проиграть какой-то сценарий в виде овертайма или буллитов могу после игры. Но на льду – это победа любой ценой. Идем по наитию: получается в основное время, это хорошо, если нет, то тянем до овертайма.

Какая разница как, если мы все равно получаем два очка в случае выигрыша? – сказал нападающий СКА Валентин Зыков.