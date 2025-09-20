Давыдов о последнем месте «Салавата» на Востоке: «Хоккейному Башкортостану нужно терпеть – и посвятить сезон наигрыванию нового костяка. Рисунок игры я увидел»

Виталий Давыдов высказался о последнем месте «Салавата» в Восточной конференции.

Уфимцы набрали 3 очка после 6 матчей в новом сезоне FONBET КХЛ.

– Что думаете по неудачнику Востока – «Салавату Юлаеву»?

Еще летом все понимали, что Уфа после бронзы обречена сделать несколько шагов назад. Посмотрите на ее состав – потери в лидерской группе очень серьезные, на ведущих ролях теперь молодежь. Хоккейному Башкортостану нужно терпеть – и посвятить этот сезон наигрыванию нового костяка команды.

Хотя я вам скажу, что по игры нынешний «Салават» мне нравится. У команды тяжелый гостевой отрезок, матчи в Екатеринбурге, Омске, Магнитке, Казани. Но я видел рисунок игры уфимской команды, понимал, к какому хоккею молодежь Уфы стремится. И она уже рядом с результатом, – сказал трехкратный олимпийский чемпион.