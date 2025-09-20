Буцаев о старте ЦСКА: «Никитин настраивает свою игровую систему. Нужны время и ресурсы, как и любому тренеру»

Вячеслав Буцаев оценил старт сезона ЦСКА при Игоре Никитине.

Московский клуб одержал 3 победы в 6 матчах в Fonbet Чемпионате КХЛ и занимает 3-е место на Западе с 7 очками.

«В прошлом году ЦСКА стал перестраиваться. Многие старожилы покинули клуб, а пришедшие хоккеисты не стали лидерами. В это межсезонье ЦСКА снова стал перестраиваться.

Никитину еще нужны время и ресурсы. Как они нужны любому другому тренеру. Никитин только настраивает свою игровую систему в ЦСКА. Быстро это никогда не происходит», – сказал бывший главный тренер армейцев.