Лимож забил 6-й гол в 5 матчах. Форвард минского «Динамо» лидирует в списке снайперов КХЛ
Алекс Лимож возглавил гонку снайперов Fonbet Чемпионата КХЛ.
СКА принимает «Динамо» Минск (1:2, второй период).
Американский форвард минчан Алекс Лимож открыл счет на 2-й минуте игры. Это его 6-я шайба в 5 матчах сезона, у 28-летнего нападающего 8 очков на этом отрезке.
На данный момент Лимож единолично возглавляет список лучших снайперов КХЛ.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
