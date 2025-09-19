Лимож забил 6-й гол в 5 матчах. Форвард минского «Динамо» лидирует в списке снайперов КХЛ

Алекс Лимож возглавил гонку снайперов Fonbet Чемпионата КХЛ.

СКА принимает «Динамо » Минск (1:2, второй период).

Американский форвард минчан Алекс Лимож открыл счет на 2-й минуте игры. Это его 6-я шайба в 5 матчах сезона, у 28-летнего нападающего 8 очков на этом отрезке.

На данный момент Лимож единолично возглавляет список лучших снайперов КХЛ .