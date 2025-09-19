10

Капитана ЦСКА Нестерова внесли в базу «Миротворца»

Капитана ЦСКА Никиту Нестерова внесли в базу «Миротворца».

Как пишет ТАСС, об этом свидетельствуют данные на сайте украинского ресурса.

Отмечается, что сайт содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, посещавших Крым и Донбасс, а также заслуживших негативную оценку создателей по какой-либо другой причине.

Нестеров выступает за ЦСКА с 2017 года (с перерывом в сезоне-2020/21, который провел в «Калгари»). В составе команды он три раза стал обладателем Кубка Гагарина (2019, 2022, 2023).

В РФ доступ к сайту «Миротворец» заблокирован по решению суда.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
