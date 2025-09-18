«Питтсбург» пригласил Фаббри на просмотр. У форварда 442 матча в регулярках НХЛ и 216 очков
«Питтсбург» пригласил форварда Робби Фаббри на просмотр.
29-летний игрок подписал с «Пингвинс» пробный контракт и включен в состав команды на момент открытия тренировочного лагеря.
В прошлом сезоне канадец выступал за «Анахайм» – 44 матча в регулярном чемпионате НХЛ и 16 (8+8) очков.
Ранее Фаббри выступал за «Сент-Луис» и «Детройт». Всего в регулярках лиги у него 442 матча и 216 (106+110) очков. В 30 играх плей-офф – 16 (5+11) баллов.
В 2019 году Робби стал обладателем трофея вместе с «Блюз».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Pittsburgh Hockey Now
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости