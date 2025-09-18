  • Спортс
  • Яровой о «Спартаке» после 6:5 с ЦСКА: «У нас эмоциональный всплеск, пойдет белая полоса, надеюсь. После поражений с кислыми лицами никто не сидел»
1

Яровой о «Спартаке» после 6:5 с ЦСКА: «У нас эмоциональный всплеск, пойдет белая полоса, надеюсь. После поражений с кислыми лицами никто не сидел»

Станислав Яровой сказал, что у «Спартака» начался эмоциональный всплеск.

Во вторник красно-белые прервали трехматчевую серию поражений в FONBET КХЛ, одолев ЦСКА (6:5 Б).

– «Спартак» прервал серию из трех поражений, какие сейчас эмоции в команде?

– Да, сейчас у нас эмоциональный всплеск. Надеюсь, он долго продержится, у нас пойдет белая полоса и мы будем побеждать много матчей подряд.

– После прошлых матчей Жамнов называл хоккеистов «сытыми котами», а игроки устраивали собрания в раздевалке. Насколько было эмоционально тяжело пережить тот перевод?

– С кислыми лицами никто не сидел. Нужно было вылезать из ситуации, это никуда не спрячешь. Мы работали, обсуждали всё между собой, – сказал форвард московского клуба. 

У Морозова из «Спартака» нашли следы кокаина. Что с ним будет?

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
