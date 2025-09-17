Быков о Кубке Первого канала в Новосибирске: «Хороший подарок болельщикам из регионов России, помимо Москвы и Петербурга. Будет аншлаг – сто процентов»

Вячеслав Быков оценил решение провести Кубок Первого канала в Новосибирске.

Ранее стало известно , что турнир пройдет с 11 по 14 декабря 2025 года в Новосибирске. В прошлом году в нем участвовала «Россия 25», а также сборные Казахстана, Беларуси и команда легионеров КХЛ .

– Кубок Первого канала в Новосибирске – интересная инициатива. Будет аншлаг – сто процентов. Это хороший подарок болельщикам из регионов России.

– Это правильно, что матчи сборной проводятся не только в Москве и Санкт-Петербурге?

– Безусловно! Хоккей является одним из национальных видов спорта. В каждом городе, есть люди, переживающие и поддерживающие нашу сборную.

Эта инициатива своего рода благодарность нашим болельщикам из других городов, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.