Быков о Кубке Первого канала в Новосибирске: «Хороший подарок болельщикам из регионов России, помимо Москвы и Петербурга. Будет аншлаг – сто процентов»
Вячеслав Быков оценил решение провести Кубок Первого канала в Новосибирске.
Ранее стало известно, что турнир пройдет с 11 по 14 декабря 2025 года в Новосибирске. В прошлом году в нем участвовала «Россия 25», а также сборные Казахстана, Беларуси и команда легионеров КХЛ.
– Кубок Первого канала в Новосибирске – интересная инициатива. Будет аншлаг – сто процентов. Это хороший подарок болельщикам из регионов России.
– Это правильно, что матчи сборной проводятся не только в Москве и Санкт-Петербурге?
– Безусловно! Хоккей является одним из национальных видов спорта. В каждом городе, есть люди, переживающие и поддерживающие нашу сборную.
Эта инициатива своего рода благодарность нашим болельщикам из других городов, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости