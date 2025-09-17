  • Спортс
13

Булыкин о 40-летии Овечкина: «Саша в хоккее – как Роналду или Месси в футболе. Его даже в Африке знают»

Дмитрий Булыкин поздравил Александра Овечкина с 40-летием.

Капитан «Вашингтона» отмечает день рождения 17 сентября.

– Я поздравляю своего друга с днем рождения! В СМС напишу ему, чтобы он был здоров и чтобы все его мечты исполнялись. Пусть продолжает радовать российских болельщиков хоккея.

Саша – мировая звезда. Он проявил себя в лучшем хоккейном турнире. Это, конечно же, заслуживает почета, уважения и имеет известность во всем мире. Я думаю, даже в Африке знают, кто такой Овечкин.

– Есть ли звезда такого масштаба в русском футболе сейчас?

– Русского футболиста сейчас такого нет. Саша в хоккее – как Роналду или Месси в футболе. Его знает практически весь мир. И то, что он россиянин, приятно вдвойне, – сказал бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин.

Канделаки поздравила Овечкина с 40-летием: «Он превратился в живую легенду. Феномен, заставивший мир говорить о русском характере. Ему посвящены заявления Трампа и речи Гретцки»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
