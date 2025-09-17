«Сибирь» победила «Амур» по буллитам – 4:3. Команды нанесли по 11 бросков в послематчевой серии
«Сибирь» победила «Амур» по буллитам в матче FONBET чемпионата КХЛ.
Игра проходила в Хабаровске.
Основное время и овертайм завершились со счетом 3:3. Решающий буллит в составе «Сибири» реализовал Владимир Ткачев. Обе команды совершили по 11 бросков в серии.
У «Амура» по два очка набрали Олег Ли и Алекс Бродхерст. В составе гостей 3 (0+3) балла в активе Никиты Сошникова.
Команды вновь сыграют между собой в Хабаровске 19 сентября.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
