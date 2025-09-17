«Сибирь» победила «Амур» по буллитам – 4:3. Команды нанесли по 11 бросков в послематчевой серии

«Сибирь» победила «Амур» по буллитам в матче FONBET чемпионата КХЛ.

Игра проходила в Хабаровске.

Основное время и овертайм завершились со счетом 3:3. Решающий буллит в составе «Сибири » реализовал Владимир Ткачев . Обе команды совершили по 11 бросков в серии.

У «Амура » по два очка набрали Олег Ли и Алекс Бродхерст . В составе гостей 3 (0+3) балла в активе Никиты Сошникова .

Команды вновь сыграют между собой в Хабаровске 19 сентября.