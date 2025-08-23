  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Третьяк подтвердил, что Ротенберг остался тренером «России 25»: «Все правильно. Города серии с Беларусью пока не назову, один из приоритетных вариантов – Екатеринбург»
Третьяк подтвердил, что Ротенберг остался тренером «России 25»: «Все правильно. Города серии с Беларусью пока не назову, один из приоритетных вариантов – Екатеринбург»

Владислав Третьяк сообщил, что Роман Ротенберг продолжит работу с «Россией 25».

– И о сборной России забывать не будем. В декабре вы снова проведете международный турнир. Какой будет состав? Вот прошлогодняя сборная легионеров мне не очень понравилась.

– Приглашение сборной легионеров стало нововведением в интересах зрителей. У идеи хороший потенциал, ведь болельщики любят формат «наши против не наших». Всегда интересно, когда соревнуются игроки из разных стран. Надеюсь, что в этом году иностранцы проявят больше самоотдачи, будут мотивированы, будут стремиться к победе.

Конечно, пригласим Беларусь, Казахстан. И посмотрим по ситуации, что изменится в мире. Но для нас главное – этот праздник должен быть, сборная должна играть для российских болельщиков. Я вижу, как важно молодым людям надевать свитер сборной России. Это же огромная гордость! Они видят, что показывают хороший результат – и это ценят, приглашают их в главную команду страны, в молодежную и юношескую сборные.

И куда бы ни приезжала сборная России – Тула, Красноярск, Челябинск – везде народ с флагами встречает свою команду, везде переполненные трибуны. Это же праздник хоккея! Можно болеть за «Трактор», АКМ или «Сокол» - но сборная у всех одна. И за нее болеет вся страна.

– Серия с белорусами останется в мае?

– Да. Но я вам пока не назову города, позже мы определимся. Один из приоритетных вариантов – Екатеринбург, там ведь новый стадион.

– Роман Ротенберг – главный тренер, а команда называться будет «Россия 25», так?

– Все правильно. А если в мире что-то поменяется, и нас вернут на международную арену – тогда это и обсудим. Будем ждать этот момент, – сказал президент ФХР.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
