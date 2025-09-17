Третьяк о лимите: «Позиция ФХР – три легионера на клуб, мы за своих хоккеистов. Средние игроки пусть выступают в Америке или Канаде»

Владислав Третьяк считает оптимальным лимит в 3 легионера на клуб КХЛ.

В сентябре министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что с сезона‑2028/29 лимит на легионеров в Мир РПЛ планируется ужесточить по схеме «10 легионеров в заявке – 5 на поле».

– Министр спорта Михаил Дегтярев обсуждает, как в футболе ужесточить лимит на легионеров. Как вы относитесь к иностранцам в хоккее?

– У нас однозначная позиция — Федерация хоккея России всегда была за своих хоккеистов. Мы всегда привержены тому, что три легионера на клуб КХЛ – этого достаточно. А средних хоккеистов нам не надо. Нам нужно своих наигрывать.

Это мое мнение, и я от него не ухожу. Уже много лет вы его знаете. Мы всегда за то, чтобы были три легионера. А средние хоккеисты пусть выступают в Америке или в Канаде. А нам нужны свои игроки – молодые хоккеисты, и они есть. Надо им дать возможность. И может быть, не сегодня, но через год они встанут в ряд с хорошими игроками.

При сегодняшней ситуации достаточно трех легионеров. Да, если бы к нам ехали европейцы: финны, шведы, чехи, чемпионы мира, показывающие класс, чтобы они выступали в первом звене, и с них брали бы пример – это может быть. Но когда нет таких звезд, надо делать больше акцент на своих игроков, – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.