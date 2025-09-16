Елесин подрался с Семиным в матче «Локомотива» с «Ладой». Капитан ярославцев получил 2 минуты штрафа, капитан тольяттинцев – 4
Александр Елесин подрался с Владиславом Семиным в матче FONBET Чемпионата КХЛ.
«Лада» принимает «Локомотив» (0:5, третий период).
В середине второго периода при счете 0:4 капитан тольяттинского клуба Владислав Семин устроил драку с капитаном ярославцев Александром Елесиным.
Защитники сбросили перчатки у борта и нанесли друг другу несколько ударов, после чего судьи остановили драку. По итогам эпизода Семин получил двойной малый штраф, а Елесин – 2 минуты штрафа за грубость.
Изображение: кадр из трансляции «Кинопоиска».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости